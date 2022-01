«Call of Duty» : Activision poursuit un fournisseur de logiciels de triche

L’éditeur américain de jeux vidéo a porté plainte contre la plateforme allemande EngineOwning qui distribue des solutions de triche.

Activision continue sa lutte contre la triche. Après avoir fourbi ses armes contre les tricheurs dans «Call of Duty Warzone», en octobre dernier, l’important éditeur de jeux vidéo a porté plainte mardi auprès d’un tribunal de Californie contre deux sociétés allemandes, CMM Holdings SA et EngineOwning Software UG, ainsi que plusieurs individus basés en Allemagne. Ils sont accusés d’être impliqués dans la gestion du site EngineOwning. Cette plateforme tire profit de la distribution de logiciels de triche pour différents jeux multijoueur, dont ceux de la célèbre licence «Call of Duty». Vendus en abonnement, les logiciels de triche sont proposés avec des prix variant entre 5 euros (près de 5 fr. 20), pour trois jours, et 45 euros (près de 47 francs), pour 6 mois, selon les titres.