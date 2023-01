Argovie : Activiste végane accusé de cruauté envers animaux

L’homme de 36 ans faisait partie d’une troupe qui avait pénétré en mai 2021 dans un poulailler Naturafarm à Eptingen (BL). «Dans la halle d’élevage, il y a plusieurs animaux morts, blessés et malades. Les poules ont peu de place et vivent serrées les unes contre les autres», avait-on remarqué à l’époque. La police avait chassé les militants et la situation n’avait pas dégénéré.