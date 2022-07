Tour de France en Suisse : Activistes contrés et des bouchons, mais le bilan sécurité est bon

Les coureurs ont traversé les cantons de Vaud, Fribourg et Valais sans incident majeur, grâce à un important dispositif mobilisé spécialement pour l’occasion.

Pour assurer la sécurité des étapes 8 et 9 du Tour de France, quelque 4'800 personnes ont été mobilisées à travers trois cantons. Conduit par la police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette, en collaboration avec les forces de l’ordre valaisannes et fribourgeoises, l’armée et une multitude d’autres acteurs, le dispositif «sécurité publique» a porté ses fruits.

Seules quelques perturbations de circulation se sont produites le samedi sur l’Ouest lausannois et dans les environs de la capitale vaudoise. La police a également réussi à empêcher une dizaine d’activistes de bloquer le passage de la caravane publicitaire sur un pont dans la région de Denges. Les contrôles effectués ont permis la saisie de tubes de colle-gel instantanée et de deux échelles dissimulées à proximité.

200'000 spectateurs

Au total, plus de 200'000 spectateurs se sont rassemblés au bord des routes durant ces deux jours de course, dans les villes étapes, avec au moins 65'000 à Lausanne et 15'000 à Aigle, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs le long des routes au bord du lac, en plaine et en montagne.