Lausanne – Activistes du climat jugés et condamnés

Onze activistes d’Extinction Rebellion ont été condamnés, jeudi, à des peines pécuniaires allant de 15 à 25 jours-amendes (entre 20 et 50 francs le jour) avec sursis, rapporte « 24 heures .» Ceux-ci avaient participé au blocage du pont Bessières (en septembre 2019) et/ou de la rue Centrale (en décembre 2019). Parmi ces militants, figure la conseillère communale verte lausannoise, Sara Gnoni. Quinze autres membres du groupe avaient écopé de peines similaires, mercredi.

Pour le tribunal d’arrondissement de Lausanne, les défenseurs du climat ont participé à une ou deux manifestations non autorisées, bloquant la circulation routière et résistant à leur évacuation par les forces de l’ordre. La justice estime que la police a eu une attitude apaisée, tout en constatant que les militants ont dû être portés pour être évacués. Leurs actes ont débouché sur la mise en place une déviation pour les transports publics et les véhicules de secours.