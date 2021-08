Genève : Activités du mercredi à la pelle pour les 4-16 ans

Les inscriptions aux plus de 250 cours du programme GE Découvre seront ouvertes le mardi 31 août à 6h30.

Il faudra se lever tôt mardi 31 août pour être sûr d’obtenir l’activité du mercredi après-midi désirée pour son enfant: les inscriptions au programme cantonal «GE Découvre» ouvriront à 6h30 du matin. Dès cet instant, il sera possible d’accéder aux 3300 places disponibles pour les quelque 250 cours proposés (le programme complet est disponible ici ).

Les possibilités sont très vastes. Ainsi que l’a énuméré dans un communiqué diffusé ce mardi le Département de la cohésion sociale, les domaines de l’environnement, des sciences, de la culture ou du sport sont accessibles, via des collaborations avec des clubs et des associations. Les enfants pourront ainsi faire, par exemple, du théâtre, de la programmation 3D, du kayak sur le Rhône ou du chant. Parmi les nouveautés figurent des cours de création musicale sur ordinateur, du dessin de presse, du skateboard et du water-polo.