Greta Gerwig aime autant être actrice que réalisatrice

À 39 ans, l’actrice américaine incarne Babbette Gladney dans «White Noise». IMAGO/Landmark Media

Alors qu’elle vient tout juste de terminer la réalisation de «Barbie», dans lequel joue Margot Robbie, l’actrice américaine Greta Gerwig, 39 ans, est la star féminine du film «White Noise», réalisé par son époux, Noah Baumbach. De Venise à Los Angeles en passant par New York, cette adaptation du roman «Bruit de fond» de Don DeLillo, a fait le tour des festivals. Il sera disponible sous peu sur Netflix.

Difficile de décrire votre film qui va de la comédie au drame, mais qui pourrait être aussi une parodie d’un film catastrophe. Qu’en pensez-vous?

Comment être heureux dans un monde instable? Voilà qui résume bien notre film. «White Noise» est l’histoire d’une famille américaine de notre temps avec les tracas du quotidien pour les parents et leurs enfants. Nous sommes dans un collège fictif d’une ville moyenne fictive du Midwest américain. Ce couple recomposé essaie d’affronter les personnalités très différentes de leurs enfants jusqu’au jour où un accident bouleverse leur quotidien. C’est vrai que chaque rôle peut sembler parfois plus grand que nature, mais c’est aussi ce qui fait leur charme dans une situation aussi démesurée.

Peut-on dire que «White Noise» est une satire?

Bien sûr, une satire de la société, des médias, de la manière dont les informations sont diffusées, manipulées. C’est aussi une satire de la culture populaire où l’on peut trouver du vrai et du faux, au point de ne plus savoir où est la réalité. Et tout cela vu avec une approche humoristique.

Est-ce facile de jouer sous les ordres de son mari?

Sur le plateau, nous avons eu des fous rires presque chaque jour, car Noah aime tourner longtemps. C’est comme si nous étions dans une pièce de théâtre où chaque scène s’enchaînait sans possibilité de s’arrêter. J’ai tellement aimé cette expérience qu’il n’était pas rare que je demande à aller sur le tournage même si je n’étais pas devant les caméras ces jours-là.

Vous êtes mariée avec Noah Baumbach depuis 2011. Est-ce que vous le conseillez dans la préparation d’un tournage?

Disons que je suis très bien placée pour suivre son parcours créatif. En règle générale, un roman est écrit d’une manière très différente. C’est pour cela que l’on doit faire une adaptation et un scénario. Quand Noah a lu le livre de Don DeLillo, il me lisait des passages à haute voix qui ressemblaient déjà aux répliques d’un film. C’est rare! J’ai donc lu l’ouvrage également et c’est vrai que les personnages ont quelque chose d’émotionnellement et intellectuellement excitant que nous voulions transposer à l’écran. Avec Adam Driver (ndlr: qui incarne Jack Gladney, mari de Babbette), nous avons commencé à répéter des séquences bien avant le tournage. C’est à ce moment-là qu’est née l’essence de cette famille qui semble tout droit sortie d’un film de Baumbach. Même si c’est la première fois que Noah ne tourne pas un script original qu’il a écrit lui-même.

Vous venez de terminer le tournage du film «Barbie» avec Margot Robbie et Ryan Gosling, que vous avez réalisé. Préférez-vous être devant ou derrière la caméra?