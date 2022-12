Vaud: Ada Marra dira au revoir à la scène politique en 2023

De son parcours politique, Ada Marra se remémore son arrivée sous la Coupole au moment de l’éviction de Christoph Blocher et sa rapide médiatisation sur les questions de l’asile. Pourquoi quitter le Parlement au moment de l’arrivée d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral? «Un tour» logique, répond-elle à «24 Heures». «J’aime beaucoup la personnalité [de la nouvelle conseillère fédérale jurassienne]. On nous a enfermés dans une politique masculine froide et stratégique. Elisabeth Baume-Schneider va faire beaucoup de bien.» Pour la suite, la Vaudoise affirme qu’elle maintiendra un engagement militant.