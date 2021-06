Berne - Ada Marra veut redorer le blason de l’aide sociale

Pour Ada Marra, la pratique actuelle de l’aide sociale plonge les personnes dans une situation encore plus précaire, ce qui ne devrait pas être son but.

Elle précise d’emblée qu’elle ne demande pas une harmonisation fédérale de la pratique de l’aide sociale, qui a toujours été refusée par le Conseil fédéral ou par les Chambres, mais une série d’adaptations de la loi sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS). Elle constate qu’en l’état actuel plus de 30% des personnes, qui pourraient prétendre à cette aide, renoncent à le faire à cause de l’obligation de la rembourser dans certains cas, de la perte du permis de séjour en cas d’aide prolongée, et de l’impossibilité d’avoir des réserves suffisantes, ce qui pousse à l’endettement et au surendettement de personnes déjà précarisées.