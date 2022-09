Adam Levine a flirté, mais pas trompé Behati

États-Unis : Adam Levine a flirté, mais n’aurait pas trompé Behati

Behati et Adam se sont mariés en 2014. Ils ont déjà deux filles ensemble et le couple attend un troisième enfant.

Depuis quelques heures, l’Américain est dans la tourmente. Le 19 septembre 2022, une influenceuse sur Instagram a affirmé sur les réseaux sociaux qu’elle avait entretenu une relation d’un an avec Adam Levine , dont la femme Behati Prinsloo est enceinte de leur troisième enfant. Sumner Stroh, 23 ans, a même publié des messages reçus du chanteur de 43 ans pour appuyer ses dires. La jeune femme, qui se disait «naïve» à l’époque de la liaison, a affirmé que Levine l’avait «manipulée et exploitée»: «J’avais l’impression que son mariage était terminé. Je croyais qu’il n’en parlait pas pour éviter la publicité négative. C’est pour ça que j’ai dit que j’avais été exploitée. Il savait que je croyais tout ce qu’il me disait».

Adam Levine a rapidement réagi après les propos de Sumner Stroh. Il a posté en story Instagram qu’il connaissait bel et bien la jeune femme, mais a toutefois nié toute relation. «On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier la situation. J’ai fait preuve d’un mauvais jugement en parlant à quelqu’un d’autre que ma femme à la façon d’un flirt. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie», a-t-il posté mardi 20 septembre 2022. Il a ajouté que c’était «inapproprié» et qu’il en avait parlé avec sa famille. «Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi est la plus grande erreur que j’ai faite. Je ne la referai jamais», a-t-il assuré. Il a conclu en affirmant qu’il allait «s’en sortir» avec l’aide de son épouse. Au lendemain de sa mise au point, deux autres femmes sont sorties du bois ainsi que le rapporte TMZ. Une certaine Maryka a diffusé des messages qu’elle aurait reçus de Levine. Un de ceux-ci disait: «Viens te distraire en baisant avec moi». Quant à Alyson Rosef, elle a posté plusieurs extraits de conversations qu’elle aurait eues avec le chanteur. Au cours de l’une d’elles, alors qu’elle disait n’aimer que la musique metal, le leader de Maroon 5 a répondu: «Il n’y a jamais eu de filles aussi sexy que toi». Cette sortie a fait rigoler l’intéressée.