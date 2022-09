États-Unis : Adam Levine accusé d’avoir trompé sa femme

Pire encore selon Sumner, le mari de Behati Prinsloo – enceinte de leur troisième enfant après Dusty Rose et Gio Grace – lui aurait carrément demandé son accord pour appeler son bébé comme elle s’il s’agissait d’un garçon. La jeune femme a précisé qu’à l’époque de la liaison, elle était jeune et naïve et que l’artiste l’avait manipulée et exploitée. L’Américaine le jure, elle n’avait aucune intention de parler de cette affaire. Elle a dû s’y résoudre, après que l’un de ses amis à qui elle pensait pouvoir faire confiance a parlé de cette histoire à un tabloïd.