Cyclisme : Adam Yates remporte le Tour de Catalogne

Le Britannique est sorti grand vainqueur dimanche d’un Tour où le podium 100% Ineos a été complété par Richie Porte (à 45 secondes) et Geraint Thomas (à 49).

Adam Yates (Ineos) s’est adjugé le 100e Tour de Catalogne dimanche, comme attendu. Aucun candidat à la victoire au général n’est parvenu à bousculer le statu quo lors de la dernière étape, un 133 kilomètres dont l’arrivée et le départ avaient lieu à Barcelone. Le Britannique, deuxième de la précédente édition (en 2019), s’impose un peu plus d’un an après sa dernière victoire à l’UAE Tour en février 2020.