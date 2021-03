Disparition : Adam Zagajewski, le «poète du 11 septembre», meurt à 75 ans

Connu pour son poème sur le 11 septembre 2001, le Polonais Adam Zagajewski est décédé dimanche à Cracovie.

Né en 1945 à Lviv (actuelle Ukraine), Adam Zagajewski était l’un des auteurs contemporains les plus célèbres de Pologne, lauréat de nombreux prix. Il avait été cité plusieurs fois comme un possible prix Nobel de littérature. Il partageait son temps entre la Pologne et les États-Unis, où il enseignait la littérature à l’Université de Chicago et était connu comme «le poète du 11 septembre».