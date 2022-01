Vaud : Adaptation des mesures de quarantaine et d’isolement

Ce jeudi, le canton en réduit la durée à 5 jours, conformément à la décision du Conseil fédéral de la veille.

Les personnes exerçant dans «toute une série de domaines d’activités revêtant une grande importance pour la société» peuvent bénéficier d’une exemption automatique de la quarantaine. Image d’illustration/Pixabay

Conformément à la décision du Conseil fédéral du mercredi 12 janvier 2022, le canton de Vaud réduit la durée des mesures de quarantaine-contact et d’isolement à 5 jours dès ce jeudi. Un changement qui s’applique également aux quarantaines et isolements en cours. Les personnes concernées sont libérées de leur quarantaine après 5 jours complets, pour autant qu’elles n’aient pas développé de symptômes. Selon la décision de portée générale de l’Office du médecin cantonal, les personnes placées en isolement avant le 13 janvier sont libérées de cette mesure après 5 jours et si elles ne présentent plus de symptômes depuis 48 heures.

En application de l’article 9 de la loi sur les épidémies, les cantons, en collaboration avec l’OFSP, sont autorisés à communiquer les conditions d’application des nouvelles durées de quarantaine et d’isolement par un appel téléphonique ou l’envoi d’un SMS aux personnes concernées ou par une décision générale.

Dans un souci d’efficacité, le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a renoncé à contacter individuellement chaque personne concernée et a privilégié la voie de la décision de portée générale. Cela signifie que les personnes concernées par ces nouvelles mesures relatives à la durée de la quarantaine et de l’isolement ne seront pas contactées personnellement – ni par courrier, ni par e-mail, ni par téléphone ou SMS. La décision de portée générale remplace ces modes de communication.

Les mesures de quarantaine et d’isolement peuvent également être adaptées pour toute une série de domaines d’activités revêtant une grande importance pour la société. La liste établie par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) se trouve sur le site internet du canton. Ces personnes peuvent bénéficier d’une exemption automatique de la quarantaine. Les autorités cantonales compétentes peuvent également exempter des personnes de l’isolement pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.