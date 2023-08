Adé présentera son premier album solo aux Francomanias

Adé, Adélaïde Chabannes de Balsac, de son vrai nom, a mis le feu devant la Grande scène du Paléo en juillet 2023. François Melillo / 20 minutes

Après avoir cartonné avec le groupe Therapie Taxi, qui s’est séparé en 2021, Adé connait désormais le succès en solo, carrière qu’elle a lancée à la fin de l’été 2022 avec la sortie de «Et Alors?». Ce premier disque aux sonorités country-pop, la chanteuse Parisienne de 28 ans l’a enregistré à Nashville, aux États-Unis. Il contient notamment les tubes «Tout savoir», single de platine en France, et «Sunset».

Vous attendiez-vous à ce succès?

Je ne m’attendais à rien. Je n’avais pas d’objectif de remplissage de salles ou de nombre de ventes. Je voulais juste faire un premier album qui me plaise artistiquement et le concevoir selon mes envies. Comme l’enregistrer aux États-Unis, où je n’étais jamais allée. Tout ce qui est arrivé par la suite n’a été que de bonnes surprises.

«Et Alors?» sonne plus rock, plus punchy en live. Pourquoi?

Je l’ai composé dans ma chambre durant les confinements. J’avais besoin durant ces moments-là de me dévoiler sous des facettes très intimes et très solitaires. Quand j’ai repris le live, l’énergie qui m’a toujours habitée est revenue tout de suite et je n’avais pas envie d’un concert trop calme, trop plat. J’aime quand on passe d’un extrême à l’autre, que l’on voyage dans les émotions.

Vous vous produisez avec quatre musiciens. Jouer en groupe, ça vous manquait?

Sur scène, je suis une boule d’énergie et je me nourris de celle des personnes qui m’entourent. C’est donc essentiel qu’elles soient là. Si j’étais seule, je serais triste, je me ferais vraiment chier. Il faut également dire que l’album est très organique et il ne se prêtait pas à être joué autrement qu’avec une formation basse-batterie-guitare.

Un concert réussi, c’est quoi pour vous?

Celui où les gens se sont lâchés de manière un peu nouvelle pour eux. Je ne veux pas être la seule qui saute partout et qui s’éclate. J’invite les gens, et je pousse même ceux qui n’osent pas, à me suivre dans ce qui doit être un grand moment d’amusement.

Il y a de nouvelles chansons dans vos live. Votre deuxième album est en route?

En écriture et en composition, j’ai déjà bien avancé ses maquettes. J’ai envie d’enchaîner assez rapidement avec un deuxième album, qui sera plus orienté vers le rock. Pour l’instant, je suis contente. Il ressemble exactement à ce que j’avais imaginé.

Vous avez joué dans de gros festivals cet été, comme le Paléo. Là, dans une cour de château devant quelques centaines de personnes, ce sera beaucoup plus intimiste.

On m’a dit que c’était très mignon comme endroit. Ça fait longtemps que l’on n’a pas fait une petite scène, ça va être chouette. J’aime la proximité du public.