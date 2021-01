«Je n’ai pas réussi à me mettre dedans dans cette première manche, donc je me dis que cela ne peut qu’aller mieux en deuxième manche»

Deux autres Suisses peuvent encore rêver de podium: les Valaisans Justin Murisier (5e à 1’’28), qui fête ses 29 ans en ce vendredi et qui a fait le plein de sérénité après son premier obtenu à Alta Badia le 20 décembre, ainsi que Loïc Meillard (9e à 1’’57). Ils pointent respectivement à 31 centièmes et 60 centièmes du troisième, le Croate Filip Zubcic, autre candidat au globe de cristal de la spécialité. «Le podium est encore faisable, a confirmé Meillard. Je n’ai pas réussi à me mettre dedans dans cette première manche, donc je me dis que cela ne peut qu’aller mieux en deuxième manche.»