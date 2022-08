Beverly Hills : Adele a contracté un emprunt pour acheter sa villa

Financièrement plutôt à l’aise, l’artiste dont l’album «30» est celui qui s’est le plus vendu dans le monde en 2021, ne devrait pas avoir trop de problème avec la banque. Ce d’autant plus qu’elle devrait toucher 1 million de dollars pour chacun de ses shows à Las Vegas qui se dérouleront entre novembre 2022 et mars 2023. La chanteuse avait été contrainte de les annuler en janvier 2022, officiellement à cause du Covid-19.