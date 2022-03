Numéro un des ventes : Adele a vendu 5 millions d’albums «30»

Le disque de la chanteuse britannique est celui qui s’est le plus vendu dans le monde en 2021.

La popstar Adele est devenue numéro un des ventes de l’année 2021 en seulement six semaines. Imago

Dire qu’Adele n’a pas manqué son retour en 2021, après 6 ans de silence musical, n’est pas un euphémisme. L’album «30» de la Londonienne, lauréate de trois prix aux derniers Brit Awards en date, s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires. Selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), cet enregistrement est celui qui s’est le plus vendu, tous formats confondus, CD, vinyles et streaming, dans le monde en 2021. L’exploit est d’autant plus incroyable que la très influente artiste de 33 ans, métamorphosée par la perte de 50 kg, n’a sorti sa quatrième galette qu’à la mi-novembre.

Côté singles, l’IFPI a calculé que «Save Your Tears» de The Weeknd a été le titre le plus streamé en 2021. La ballade rétro pop du Canadien, vu récemment très proche d’une DJ sexy, a été écoutée 2,15 milliards de fois et a atteint la première place des charts dans 18 pays. «Cela a été une nouvelle brillante année pour The Weeknd. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations pour avoir remporté le Global Digital Single Award pour la deuxième année consécutive. C’est tout simplement incroyable», a commenté Frances Moore, directrice de l’IFPI. En 2020, le chanteur de 32 ans, que la rumeur a dit en couple avec Angelina Jolie, avait dominé ce classement avec le morceau «Blinding Lights» qui avait été streamé à 2,72 milliards de reprises.

Top streams singles 2021 (en milliard d’écoutes): 1. «Save Your Tears» The Weeknd (2,15) 2. «Stay» The Kid Laroi et Justin Bieber (2,07) 3. «Levitating» Dua Lipa (1,88) 4. «Butter» BTS (1,76) 5. «Drivers License» Olivia Rodrigo (1,73) 6. «Peaches» Justin Bieber (1,72) 7. «Blinding Lights» The Weeknd (1,61) 8. «Good 4 U» Olivia Rodrigo (1,61) 9. «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X (1,6) 10. «Bad Habits» Ed Sheeran (1,57)

Top ventes albums 2021: 1. Adele «30» 2. Olivia Rodrigo «Sour» 3. Justin Bieber «Justice» 4. Ed Sheeran «=» 5. The Weeknd «After Hours» 6. Dua Lipa «Future Nostalgia» 7. The Kid Laroi «F*ck Love (Mix Tape)» 8. ABBA «Voyage» 9. Morgan Wallen «Dangerous: The Double Album» 10. Doja Cat «Planet Her»