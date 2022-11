En résidence à Las Vegas : Adele aura un dispositif spécial de filtration de l’air

Cette fois, ça y est. Adele s’apprête à remonter sur scène pour sa résidence à Las Vegas. Elle avait été annulée à la dernière minute en janvier 2022 à cause de nombreux cas de Covid. La star de 34 ans, qui va entreprendre des études littéraires, montera pour la première fois sur la scène du Colosseum du Caesar Palace le vendredi 18 novembre. Elle y donnera 32 concerts jusqu’en mars 2023. Et tout a été fait pour que la chanteuse préserve sa voix au mieux pour assurer cette série de concerts. «The Mirror» affirme ainsi qu’une «bulle» a été créée pour que l’air de la salle soit le plus pur possible et qu’il ne soit pas pollué, notamment par les poussières du désert environnant. Le coût de l’installation serait de près de 450’000 francs.