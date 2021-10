Royaume-Uni : Adele bat déjà un record avec «Easy On Me»

La chanteuse opère un retour musical fracassant. Son single est parmi les plus écoutés du monde en ce moment sur Spotify.

Dire qu’Adele fait fort pour son come-back est un euphémisme. La Britannique aux 60 millions d’albums vendus a battu un record sur Spotify avec «Easy On Me», sorti vendredi 15 octobre 2021 et dont le clip a été réalisé par Xavier Dolan . Selon la plateforme suédoise, ce single a été écouté 24 millions de fois en 24 heures, ce qui en fait le morceau qui a connu le plus grand succès en un jour de l’histoire du service de streaming. La chanteuse de 33 ans écrase ainsi le précédent record qui avait été réalisé par BTS. «Butter», du boys band sud-coréen de k-pop, avait été streamé 11 millions de fois le jour de sa sortie. Sur YouTube aussi, c’est fort. Le clip a été vu près de 86 millions de fois.

«Easy On Me» est la première chanson que j’ai écrite de l’album. C’est magnifique qu’elle soit devenue le premier single du disque. Après une si longue absence, c’est probablement ce que les gens attendaient le plus de mes chansons», avait réagi Adele sur la BBC le jour de la diffusion du morceau. La quatrième galette de la star, «30», débarquera le 19 novembre 2021. On peut d’ores et déjà s’attendre à un raz-de-marée.