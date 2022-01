Pop : Adele croquera-t-elle la pomme empoisonnée?

La chanteuse britannique a récolté plus de 5 millions de likes sur Instagram avec son cliché inspiré par la princesse Blanche-Neige.

Pour l’instant, on ne sait pas si la pomme que tient Adele a deux faces, une rouge empoisonnée et une blanche intacte, comme celle offerte à la première princesse Disney par la sorcière dans «Blanche-Neige et les Sept Nains». On le découvrira le 12 janvier 2022 lorsque la chanteuse, qui a récemment fait la couverture de «Vogue», dévoilera le clip de «Oh My God», extrait de l’album «30». Seule certitude, la vidéo de l’amoureuse de Rich Paul est très attendue. En moins de 48 heures, le cliché annonçant la sortie du clip, posté par l’entourage de la star, a en effet été liké plus de 5 millions de fois.