Adele, en couverture de «Vogue», déclenche un engouement pour l'eyeliner

Pic de recherches

Justmylook, magasin britannique de produits de beauté, a enregistré un pic de recherches pour le trait d'eyeliner. Plus de 9000%, une heure seulement après la publication de la couverture. Non, il n'y a pas de faute de frappe ici. Un neuf avec trois zéros. 9000!

Produits épuisés

Quelques jours plus tard, l'effet est toujours perceptible: selon Google Trends, le terme de recherche «Adele Winged Eyeliner» est toujours recherché, avec une augmentation de 850% de plus que d'habitude. Les différents tutoriels comptabilisent plus de 3000% de requêtes en plus. Les produits les plus populaires sont déjà épuisés dans plusieurs boutiques en ligne.