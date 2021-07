Californie : Adele fait du shopping à bon marché

Pourtant richissime, la star a été vue dans un magasin de vêtements à prix réduits, avec son supposé chéri, le rappeur Skepta.

À la tête d’une fortune estimée à 190 millions de dollars, Adele pourrait faire du shopping sans compter dans les plus grandes boutiques de luxe. Pourtant, selon Page Six , la chanteuse s’est récemment rendue dans le magasin Cabazon Outlets où l’on trouve des vêtements de marques à prix réduits, situé à San Bernardino, en Californie.

La Britannique de 33 ans était accompagnée du rappeur Skepta, qui, selon la rumeur, serait son copain. On ignore si la star a trouvé son bonheur dans le magasin. En revanche, le rappeur anglais de 38 ans ne savait plus où donner de la tête. «Adele était assise en train de le regarder prendre des sweats, des pantalons, des manteaux et des vestes pour les essayer. Elle lui donnait son avis et lui disait ce qui lui allait le mieux, raconte un témoin. C’était mignon de la voir comme une petite amie normale qui attend son copain pendant qu’il recherche des fringues.» Le duo a fait du shopping «pendant 45 minutes», selon l’informateur.