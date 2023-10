Adele«J’étais presque alcoolique dans ma vingtaine»

Adele n’hésite jamais à converser avec son public quand elle est sur scène. Elle l’a prouvé une fois de plus durant son concert à Las Vegas, vendredi 13 octobre 2023. Remarquant qu’un des spectateurs tenait une pinte de whisky, elle en a profité pour parler de son rapport particulier avec l’alcool. «J'ai arrêté de boire… peut-être il y a trois mois et demi. Oh mon Dieu, c'est ennuyeux. J'ai été à la limite de l'alcoolisme pendant une bonne partie de ma vingtaine, mais cela me manque tellement. J'ai supprimé la caféine aussi», a dit la chanteuse, sous les rires de ses fans.