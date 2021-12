Las Vegas : Adele ne veut que des vaccinés à ses shows

La chanteuse n’acceptera que des spectateurs ayant un parcours vaccinal complet contre le Covid lors de la série de concerts qu’elle donnera à Las Vegas.

Adele, qui vient de sortir son quatrième album, «30», sera en concert à Las Vegas de janvier à avril 2022 . Ticketmaster, qui s’occupe de la vente des billets pour ces shows, a annoncé les conditions requises pour voir la star britannique sur scène au Colosseum du Caesars Palace. «Tous les participants doivent être entièrement vaccinés (14 jours après la dernière injection) et doivent s’être fait tester négatif dans les 48 heures précédant l’événement. La preuve de la vaccination et la preuve du test négatif seront demandées».

Pour rappel, la chanteuse de 33 ans est très inquiète face au Covid 19. Il y a peu, l’interprète de «Easy On Me» a renoncé à l’idée d’une tournée mondiale. «C’est trop imprévisible, avec toutes ces règles et tout ça. J’ai l’impression que personne n’est vraiment sur la même longueur d’onde. Aussi, je ne veux pas que quelqu’un vienne à mon spectacle en ayant peur. Et je ne veux pas contracter le Covid moi-même», a-t-elle expliqué.