Angleterre : Adele prépare un documentaire sur sa vie

La chanteuse, plutôt discrète sur son quotidien en dehors de la musique, souhaite que ses fans en apprennent plus sur elle.

D’Adele, on connaît principalement la musique, sur laquelle elle s’exprime plutôt facilement. De sa vie privée, de ses amours et de ses sentiment, on ne sait pas grand-chose. Après avoir avoué à la radio qu’elle s’était sentie comme une coquille vide après avoir dû annuler ses concerts prévus à Las Vegas, la chanteuse de 34 ans est prête à se confier davantage.