Adele prolonge sa résidence à Las Vegas jusqu'à juin 2024

Adele se plaît à Las Vegas. Alors que sa résidence, «Weekends With Adele», devait se terminer en novembre 2023, la chanteuse a annoncé 32 nouvelles représentations, prolongeant ainsi son show jusqu’à juin 2024. Une décision qui semble prise au vu du bien que lui fait la scène. «Cette résidence, ces spectacles ont changé ma vie. J’avais désespérément besoin de retomber amoureuse des performances en live et je l’ai fait. J’avais besoin de me reconnecter à mes chansons et de me rappeler ce qu’elles signifiaient pour moi, et je l’ai fait. Être sur scène au cours de la dernière année, être à nouveau si proche et si personnel avec le public après toutes ces années a été une expérience réparatrice vraiment extraordinaire que je n’oublierai jamais», a écrit le 20 octobre 2023 sur Instagram celle qui a confié avoir été presque alcoolique dans sa vingtaine.

La Britannique de 35 ans ne s’est pas arrêtée là et a aussi remercié ses fans. «Toutes les interactions hilarantes, émouvantes, sauvages et déchirantes que nous avons eues sont gravées dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Les regards sur vos visages, vous voir rire et pleurer ensemble, chanter de tout votre cœur et accumuler des sacs de confettis. Toutes les poupées Simi (ndlr: la mascotte d’une chaîne de pharmacie mexicaine), les bracelets d’amitié, les fleurs, les appels facetime et les drapeaux. C’est fou comme un show plein de chansons tristes peut être joyeux», a ajouté celle qui veut redevenir maman bientôt.

«J’ai tellement ressenti et appris tellement de choses sur moi et sur vous. Cela a humanisé tout ce que je pensais être effrayant. Mais surtout, cela m’a juste fait réaliser à quel point j’aime vraiment être sur scène, que je suis sacrément douée dans ce domaine et que c’est à 100% ma place. Alors allons-y une dernière fois avant que je ne me transforme pour toujours en showgirl», a-t-elle conclu.