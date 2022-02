Musique : Adele rafle la mise aux Brit Awards

Pour la première fois sans catégorie genrée, les Brit Awards ont récompensé la chanteuse Adele de trois prix, dont celui du très convoité «meilleur album de l’année».

La star britannique a été récompensée pour son quatrième album studio, «30», et a également remporté le prix de la chanson de l’année avec son tube «Easy On Me» et celui d’artiste de l’année. Le titre «30» est une référence à l’âge d’Adele quand elle l’a commencé il y a trois ans, alors que sa vie n’était que tourments, entre son divorce et le coup d’arrêt brutal mis à sa carrière.