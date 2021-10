Royaume-Uni : Adele s’apprête à sortir un single

La chanteuse britannique reviendra le 15 octobre 2021 avec le morceau «Easy On Me».

Cela faisait depuis 2015 et l’album «25» qu’Adele était silencieuse musicalement parlant. L’attente est désormais presque terminée pour les fans de la chanteuse aux 60 millions d’albums vendus. Mardi 5 octobre 2021, la Britannique de 33 ans, qui a officialisé en septembre 2021 sa nouvelle relation amoureuse, a annoncé sur les réseaux sociaux l’arrivée imminente du single «Easy On Me» via un extrait vidéo d’une vingtaine de secondes, sur lequel on n’entend pas sa voix.