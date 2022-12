Las Vegas : Adele sur scène avec une création d’Harris Reed

L’anglo-américain de 26 ans, n’a pas caché sa joie dans un long message posté sur Instagram. «Je suis honoré d’habiller quelqu’un qui incarne, rehausse et brille de part en part avec une véritable féminité. Il est difficile de mettre des mots sur ce que ce moment signifie pour moi», a-t-il écrit. Véritablement ému, Harris Reed a poursuivi en insistant sur l’émotion qu’il ressentait. «Si vous m’aviez dit quand j’étais en première année au CSM (ndlr: Central Saint Martins College of Art and Design à Londres) qu’un jour j’habillerais Adèle en tant que directeur artistique de Nina Ricci, je n’y aurai pas cru». L’artiste a également indiqué que cette robe était «un petit clin d’œil à ce qui est à venir», ce qui n’a pas manqué de réjouir ses fans qui attendent encore plus impatiemment sa première collection qui sera dévoilée lors de la Fashion Week de Paris en février 2023.