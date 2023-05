«Mask Singer»Adeline Toniutti a souffert déguisée en Alien

Questionnée à propos de son déguisement d’Alien, Adeline Toniutti a précisé qu’elle ne l’avait pas choisi. «On me l’a proposé directement. La production trouvait que ça me correspondait de ouf. La première fois que je l’ai essayé, je me suis évanouie. Marie-Christelle (ndlr: la productrice artistique) qui était avec nous, a dit: «Il faut asseoir l’alien tout de suite et lui amener de l’eau. On va lui retirer le masque. Je pense que ça ne va pas.» C’était assez épique les essayages», s’est-elle souvenue. Globalement, «Mask Singer», dont le salaire des enquêteurs a été révélé, a été une vraie épreuve pour l’artiste qui a participé à cinq épisodes. «C’est presque comme «Fort Boyard». J’ai perdu trois kilos d’eau. J’ai maigri pendant l’émission. Je fondais. C’est très physique, parce que les costumes sont lourds», a-t-elle assuré.