Omnisports – Adidas choque avec ses seins nus

L’équipementier Adidas fait parler de lui. Il a en effet axé sa campagne de pub sur les seins nus. Le but? Promouvoir la sortie de 43 soutiens-gorge différents. En montrant la variété de poitrines que peuvent avoir les femmes, la firme allemande entend montrer la diversité de corps «normaux» existants, et non pas des plastiques de top-model. Que les seins soient grands, petits, lourds ou léger, c’est égal pour Adidas.