économie: Adidas débauche le patron de son rival Puma

Francfort : Adidas débauche le patron de son rival Puma

«Bjørn Gulden est nommé membre du directoire et président d’Adidas, à compter du 1er janvier 2023», a fait savoir l’équipementier allemand Adidas, dans un communiqué, en annonçant l’arrivée du patron de son rival Puma. La firme bavaroise compte sur la nouvelle recrue pour ouvrir «une nouvelle ère de force». L’actuel patron de la marque aux trois bandes, Kasper Rorsted, dont le départ avait été annoncé cet été, va quitter l’entreprise cette semaine. L’intérim sera assuré jusqu’à fin décembre par le directeur financier Harm Ohlmeyer.

Bjørn Gulden, 57 ans, dirige Puma depuis 2013, qu’il a fait grandir à l’ombre de son grand concurrent Adidas, en repositionnant la marque au cougar sur le sport de compétition et moins sur le lifestyle. Adidas et Puma ont leur siège dans la même bourgade de Franconie dans le Nord de la Bavière, à Herzogenaurach, en ayant été fondées par deux frères ennemis de la famille Dassler, pionniers dans leur industrie. Si ces rivalités fratricides appartiennent désormais à l’histoire, la concurrence reste âpre entre ces deux sociétés, aujourd’hui cotées au Dax, la crème des valeurs allemandes.

Difficultés financières

M. Gulden revient du reste dans l’entreprise qui l’a employé de 1992 à 1999 en tant que vice-président dans la branche habillement et des accessoires. Il va retrouver un groupe en difficultés financières, qui a dû tailler cet automne dans ses prévisions de résultats pour 2022. La raison incombe surtout à la chute de ses ventes en Chine, où des dizaines de villes subissent des restrictions sanitaires liées au Covid-19, et au ralentissement sur ses marchés européens. Toujours en octobre, Adidas a mis fin brutalement à sa collaboration pourtant très lucrative avec Kanye West après des remarques à caractère antisémites proférées par le rappeur américain.

Ancien joueur professionnel

«Bjørn Gulden apporte près de 30 ans d’expérience dans l’industrie des articles de sport et de la chaussure», a déclaré Thomas Rabe, président du conseil de surveillance d’Adidas, dans ce communiqué. M. Gulden a dirigé durant sa carrière la marque de bijoux danoise Pandora, le plus grand détaillant de chaussures d’Europe Deichmann et a occupé divers postes de direction au sein de la société de vêtements de plein air Helly Hansen, rappelle le communiqué. Le norvégien a aussi foulé les terrains de sport en tant que joueur professionnel de football du club de seconde division FC Nürnberg, la ville voisine d’Herzogenaurach, ainsi qu’au club de handball d’Haslum en première ligue norvégienne.