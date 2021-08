Equipements de sport : Adidas vend Reebok pour 2,3 milliards de francs

L’équipementier sportif allemand Adidas a annoncé jeudi, avoir conclu un accord de vente pour sa filiale à problème Reebok à la société américaine Authentic Brands Group (ABG).

«Nous avons toujours apprécié Reebok et sommes reconnaissants pour les contributions de la marque et de ses équipes à notre entreprise», a affirmé Kasper Rorsted, président d’Adidas, cité dans un communiqué, jeudi. L'équipementier allemand a toutefois décidé de vendre cette filiale pour 2,1 milliards d'euros (environ 2,3 milliards de francs) à la société américaine Authentic Brands Group (ABG). La somme sera payée en grande partie en liquide et la transaction devrait être bouclée au premier trimestre 2022, après l’approbation des autorités compétentes, a précisé le groupe allemand. Début août, Adidas avait indiqué être en train de finaliser la vente de sa filiale, déjà sortie du périmètre d’activité, depuis le début de 2021.

Filiale à problème

Renforcer Adidas

Prévisions à la hausse

Début août, l’équipementier avait relevé ses prévisions annuelles à la faveur d'un bon deuxième trimestre et malgré des difficultés d’approvisionnement, surtout au Vietnam. D’avril à juin, le bénéfice net part du groupe s’était établi à 397 millions d’euros, contre une perte de 295 millions d’euros un an plus tôt, en pleine première vague de Covid-19. Le groupe vise désormais une croissance annuelle de 20% des ventes et un bénéfice net entre 1,4 et 1,5 milliard d’euros.