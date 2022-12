Nouvel-An : Adieu 2022: le monde se prépare à passer en 2023

Les frontières australiennes ont depuis rouvert et plus d’un million de personnes sont attendues sur le port de Sydney pour assister au lancement de plus de 100’000 engins pyrotechniques. Les autorités de la ville estiment que près d’un demi-milliard de spectateurs regarderont le spectacle en ligne ou à la télévision. «Si on parvient à rallier tout le monde à la fête et à aborder l’année qui vient avec un optimisme et une joie renouvelés, alors on aura réussi notre coup», dit l’organisateur du feu d’artifices, Fortunato Foti.