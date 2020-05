Ville de Genève

Adieu, le zoo de la Bâtie: la Ville veut une ferme urbaine

Vétuste, le parc animalier devrait se métamorphoser pour accueillir vaches ou moutons, au grand bonheur des enfants. L’Exécutif souhaite un lieu plus pédagogique, où les petits pourront notamment s’occuper des animaux.

«Les bêtes en cage, c’est dépassé! Le zoo de la Bâtie ne correspond plus aux attentes du public. Il faut un nouveau concept pédagogique qui permette aux enfants de vivre une expérience, de mieux connaître les animaux et – de manière générale – de sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature», martèle le conseiller administratif Guillaume Barazzone (PDC), chargé de l’environnement urbain. L’actuel parc animalier situé dans un des poumons verts de la ville semble condamné. Il pourrait être remplacé par une ferme urbaine. La semaine dernière, l’Exécutif a voté en ce sens un crédit d’étude de 500’000 francs, dont le Conseil municipal pourrait être saisi le mois prochain.

Construits au début des années 80 et jugés vétustes, les lieux devraient être transformés en profondeur. Finies, les espèces sauvages ou exotiques. Place au développement durable, à la faune locale et à une nouvelle interaction avec elle. L’idée n’est plus simplement, comme aujourd’hui, «d’aller voir des animaux»; mais bien de pouvoir les approcher au plus près, en compagnie des spécialistes, et même de s’en occuper. «On peut imaginer que les enfants puissent brosser le pelage des chèvres ou traire une vache, illustre le magistrat démocrate-chrétien. Le projet est éducatif, nous espérons une collaboration avec des associations et le Département de l’instruction publique.» Si aujourd’hui des visites commentées pour les classes, notamment, sont déjà organisées dans le zoo, la Ville souhaite les développer de manière conséquente. Par ailleurs, la vente de produits de la ferme – œufs ou lait frais – n’est pas exclue. Enfin, le périmètre actuel du parc animalier pourrait être étendu.