il y a 37min

Football

«Adieu Maurizio», ça chauffe pour Sarri

Un échec pour la Juventus et surtout pour son entraîneur Maurizio Sarri: au lendemain de l'élimination du club turinois en Ligue des champions, le technicien est en première ligne pour répondre d'une saison globalement insuffisante.

Maurizio Sarri est sous le feu des projecteurs au lendemain de l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions. AFP

«Interdit de se rater!», titrait vendredi le quotidien sportif turinois «Tuttosport». Mais la Juve s'est ratée et les critiques n'ont pas fini de tomber. Un an après être sortie dès les quarts de finale, la «Vieille Dame» regardera de loin le «Final 8» de Lisbonne mais cette élimination est plus embarrassante encore que celle de l'an dernier.

Elle arrive un tour plus tôt et, sans manquer de respect à l'OL, les observateurs italiens n'y voient pas les mêmes qualités qu'à l'Ajax Amsterdam de l'an dernier et n'imaginent aucun joueur lyonnais partir comme De Jong ou De Ligt à Barcelone ou à la Juve pour plus de 70 millions d'euros.

Le premier visé après ce fiasco est Sarri, venu pour ajouter une touche d'esthétisme à une équipe qui gagnait toujours mais séduisait rarement.

Le contrat n'a pas été rempli, avec un jeu collectif souffreteux toute la saison et, surtout, des résultats à la baisse, avec cette élimination précoce en C1, deux défaites en finale de Coupe et en Supercoupe et un scudetto décroché du bout des doigts au bout d'un championnat conclu à un rythme de promu en souffrance.

Manque de lucidité

Après le match vendredi, Sarri a parlé, outre de l'arbitrage, d'un «excellent match» et d'un hypothétique «classement de la C1», dont la Juve serait «première ou deuxième avec six victoires, un nul et une défaite». Autant de déclarations interprétées samedi comme un manque de lucidité, voire comme l'inadaptation d'un homme à un contexte.

«Sarri Out!», titre donc «Tuttosport», reprenant le hashtag qui sur Twitter a accompagné toute cette saison le technicien toscan, guère aimé des supporters bianconeri.

Le «Corriere dello Sport» passe lui au français pour dire «Adieu Maurizio» et la «Gazzetta» titre sur une «Nuit Noire» et cite dès sa Une les noms de Simone Inzaghi et Zinédine Zidane comme possibles successeurs, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri étant d'autres options. «Un projet ne peut pas dépendre d'un seul match mais si la direction n'est pas convaincue à 100%, elle ne doit pas s'obstiner», estime également le quotidien aux pages roses.

«Le bilan est aigre-doux» Andrea Agnelli, président de la Juventus

Cet avis fait écho aux déclarations post-match du président de la Juventus Andrea Agnelli, pas particulièrement rassurantes pour Sarri. «Le bilan est aigre-doux. Ça a été une saison très difficile et nous avons obtenu un superbe résultat en remportant un neuvième championnat d'affilée», a-t-il d'abord dit.

«En Ligue des champions, c'est en revanche décevant. Ca l'est pour nous, pour les joueurs et pour les tifosi. On va prendre notre temps et nous allons réfléchir à comment affronter la prochaine saison avec un enthousiasme renouvelé, qui doit nous permettre d'ambitionner toujours de gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons», a-t-il ajouté.

Comptes alourdis par Ronaldo

Le dirigeant turinois a aussi rappelé que la Ligue des champions n'était plus un rêve mais un objectif et il est bien évident que quand il a recruté Cristiano Ronaldo, le plan n'était pas d'empiler les scudetti et de tomber avant la haute altitude face à l'Ajax ou à l'OL.

Economiquement non plus, l'élimination n'est pas une bonne nouvelle pour la Juventus, dont les comptes restent alourdis par l'opération Ronaldo, et dont l'effectif aurait besoin d'un rajeunissement.

Cette dernière obligation ne concerne pas le Portugais (35 ans), irréprochable et auteur de l'intégralité des sept buts inscrits par la Juve en phase à élimination directe depuis son arrivée.

Le quintuple Ballon d'Or a dit qu'il resterait et son président l'a répété vendredi en le présentant comme «un pilier de la Juventus». Le pilier est solide mais il y a de gros travaux de reconstruction autour.