Electricité : Adieu nucléaire: le Valais et ses barrages se positionnent

Les Forces Motrices Valaisannes ont passé en revue les 160 aménagements hydroélectriques du canton pour établir le meilleur parti à en prendre, à l’avenir.

Le Valais et ses 160 centrales hydrauliques disposent d’une réserve hivernale théorique de plus de 2200 GWh. Telle est la conclusion, présentée ce mardi, d’une analyse des Forces motrices valaisannes (FMV).

Cette analyse a été mandatée par le Département fédéral de l’énergie et s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération et la Vision 2060 du Canton qui prévoient la sortie du nucléaire et des énergies fossiles. Pour l’heure, ces objectifs sont affectés par un défaut d’approvisionnement énergétique en hiver.

En théorie

«L’idée est d’utiliser l’énergie photovoltaïque excédentaire en été pour permettre de pomper et de stocker les eaux dans les barrages et de les turbiner quand on en a besoin en hiver», résume Stéphane Maret, directeur général de FMV. On parle ici d’une vision saisonnière du stockage hydroélectrique.