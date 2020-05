Football

Adieu spectacle et bonjour silence

Silence de cathédrale, consignes audibles de tous... Jouer au foot à huis clos, comme la Bundesliga doit le faire samedi pour sa reprise, représente un crève-coeur pour les joueurs et les supporters, d'autant que l'Allemagne n'a pas la culture des tribunes vides.

«C'est différent, il manque quelque chose, on dirait un match amical, c'est dur de le prendre au sérieux. Sur le terrain j'ai même trouvé que c'était un peu plus pénible qu'un match normal, parce qu'on se sent en mode entraînement», expliquait mi-mars Christoph Kramer, milieu du Borussia. «Il manque quelque chose, et quelque chose d'énorme. C'est juste angoissant et d'une certaine façon, ça n'a rien à voir avec du football», renchérissait Deniz Aytekin, l'arbitre de la rencontre.