Adieu steak et saucisse? La viande s’éloigne des assiettes

Les inquiétudes concernant le bien-être animal, le changement climatique et la hausse des prix semblent avoir poussé les consommateurs à rechercher des alternatives à la viande pour remplir leurs assiettes. Environ 10% des Allemands se déclarent végétariens, selon le ministère de l’Agriculture, contre 6% en 2018. En 2022, les Allemands ont consommé 52 kg de viande en moyenne. Il y a à peine cinq ans, ce chiffre était d’environ 61 kg par personne.

«Manger moins de viande est sans aucun doute une contribution à la fois pour l’environnement et pour les animaux. Et c’est sain également», assure Florian Busmann, fonctionnaire de 28 ans, rencontré au Festival Vegan de Berlin, l’une des principales manifestations européennes consacrées à la consommation végane.

Depuis fin 2021, l’Allemagne a même un ministre de l’agriculture végétarien, l’écologiste Cem Özdemir, une première dans le pays. Il assure qu’il n’est pas question de dicter aux Allemands ce qu’ils doivent mettre dans leurs paniers: «Mon travail consiste à faire des propositions pour une alimentation saine et équilibrée. Je veux que le choix sain devienne le choix facile.»

Un porte-parole de l’Association allemande de l’industrie de la viande s’insurge: «L’Etat doit rester à l’écart des assiettes des gens.» Pour cette association, la baisse de la consommation carnée depuis 2018 est principalement due à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d’achat.

«Tendance à long terme»

Attendu au tournant par le monde de l’élevage et l’industrie de la viande, le ministre de l’agriculture dit vouloir rendre le modèle productif plus vertueux, au bénéfice des consommateurs et des professionnels.