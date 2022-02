Adil Rami et Léna Guillou en couple

France : Adil Rami officialise sa relation avec une starlette

Ce qui n’était qu’une rumeur est désormais une information. L’ex de Pamela Anderson a retrouvé l’amour dans les bras de Léna Guillou.

La rumeur disait vrai: Léna Guillou, qui a récemment regretté la pauvreté des émissions de téléréalité , sera en couple lorsque la «Villa des cœurs brisés», dans laquelle elle apparaîtra, sera diffusée sur TFX. Depuis le tournage de cette émission, le cœur de la starlette s’est mis à battre pour Adil Rami. Le footballeur international français et ex de Pamela Anderson, dont la séparation sur fond de violences avait fait grand bruit , a officialisé leur relation sur TikTok le 21 février 2022.

Le sportif a publié une vidéo dans laquelle il participe au challenge «Ginseng Strip 2002» avec Léna Guillou. Si sur la musique du rappeur suédois Yung Lean, Adil Rami n’embrasse pas la noiraude sur la bouche, mais sur les joues et le nez, on peut clairement voir que le Français de 36 ans est complètement sous le charme de la jeune femme de 7 ans sa cadette. Dans les hashtags de la publication, il a d’ailleurs fait figurer les mots «amour véritable» et «couple».