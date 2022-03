Football - Admirable face à Zurich, Yverdon quitte la Coupe de Suisse

Martina Moser, Livia Peng, Meriam Terchoun… Tout en jouant une demi-finale de Coupe de Suisse, Yverdon Sport Féminin a aussi eu droit à une bribe de rencontre internationale dimanche. Sur le papier, ce FC Zurich et sa légion d’habituées à la sélection suisse ont vraiment de l’allure. Sur le terrain? Les Zurichoises font partie des favorites au titre en championnat. Ce week-end par contre, les Nord-Vaudoises les ont fait suer bien plus qu’escompté.

Yverdon Féminin s’est rapproché du club masculin de la ville l’été dernier et il est amusant d’observer que, comme pour mieux sceller l’alliance, hommes et femmes nourrissaient un espoir commun en Coupe. Ainsi, avec ses deux équipes présentes dans le dernier carré, Yverdon n’était qu’à quatre petites victoires de fêter le plus incroyable des doublés.

Marche trop haute

L’espoir aurait pu mourir en tout début de seconde mi-temps, lorsque Fabienne Humm inscrivait le 2-0. Avec courage et caractère, les visiteuses offraient un rebondissement bienvenu à la partie. Penalty obtenu par Yasmina Laaroussi, transformé par Elisa Zeller. La porte d’un exploit s’entrouvrait à peine qu’il fallait mesurer ce que Tanja Bodenmann et ses coéquipières étaient en train de réaliser. Elles avaient atteint leur maximum. Tant pis pour la fin de match plus compliquée, marquée tout de même par un but sublime de Valentine Rahm (5-2 score final). On rêvait d’une finale 100% romande entre Servette-Chênois (battu samedi par GC) et Yverdon. Ce sera finalement une bataille toute zurichoise pour le sacre.