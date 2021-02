De graves accusations pèsent sur un octogénaire de Gebenstorf (AG). Il aurait tendu un câble à travers un chemin, notamment emprunté par des enfants pour se rendre à l’école. Le fil aurait été accroché à la barrière de son jardin et à un poteau situé de l’autre côté de l’allée. Selon « Blick », citant l’«Aargauer Zeitung», une adolescente à vélo a fait une grave chute lundi après avoir foncé dans le câble. Elle a dû être hospitalisée.

«Blick» a parlé au retraité, qui nie les faits. «La fille ment!» Il assure n’avoir vu aucune enfant lundi et n’avoir assisté à aucun accident. Il concède qu’il y avait bien un câble sur le chemin, mais selon lui il était posé par terre et n’était pas tendu.

La victime, âgée de 13 ans, est toujours sous le choc. «Je rentrais de l’école. Je n’ai pas vu le câble et j’ai foncé dedans. Heureusement qu’une voisine m’a vue et m’a ramenée à la maison.» L’adolescente a dû rester une nuit à l’hôpital. Elle a subi une commotion cérébrale et quelques égratignures au bras.