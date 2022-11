France : Ado de 14 ans tuée: le suspect inculpé pour viol et meurtre

La justice française a inculpé un homme de 31 ans pour avoir enlevé, agressé sexuellement et tué une jeune fille de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, en France.

L’homme de 31 ans soupçonné d’avoir tué une collégienne de 14 ans vendredi dans le Lot-et-Garonne (F) a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineure et placé en détention provisoire, a indiqué le procureur d’Agen dans un communiqué. Selon Olivier Naboulet, cet intérimaire, habitant à Marmande, a expliqué en garde à vue avoir passé la matinée de vendredi à Tonneins dans sa voiture, consommant du cannabis, près du Collège Germillac.