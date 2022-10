Valais : Ado de 15 ans perdue en altitude sauvée grâce à son talkie-walkie

Peu après 18 heures, l’aide d’Air Zermatt a été demandée. Une équipe de secours a survolé la zone autour du Gornergrat, du Riffelhorn et du Gornergletscher et a balayé le secteur avec des projecteurs. Parallèlement, une équipe au sol s’est également mise en route. Mais les recherches sont restées vaines. L’adolescente n’avait si smartphone ni lampe. Heureusement, elle avait un talkie-walkie qui permettait au groupe de communiquer. Grâce à cet émetteur portable, elle a pu guider l’hélicoptère d’Air Zermatt qui l’a retrouvée dans un endroit escarpé. Finalement, malgré le vent et dans la nuit, la randonneuse a été hélitreuillée, saine et sauve.