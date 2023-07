Vernier (GE): Ado décédé après un incendie: «Il était adorable, très poli»

Une forte odeur de brûlé, des murs complètement noircis et des tas d’affaires abîmées déposées devant l’allée. L’immeuble du 60, avenue du Lignon, portait encore jeudi après-midi les stigmates de l’ incendie mortel, qui s’est déclaré à la cave dans la nuit . Un adolescent de 13 ans est décédé durant la matinée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il avait été transporté. Le jeune homme et sa mère avaient été retrouvés en arrêt cardiorespiratoire dans la cage d’escaliers, en voulant fuir les lieux très enfumés, semble-t-il. Jeudi soir, la femme de 28 ans se trouvait toujours aux soins intensifs des HUG, où son pronostic vital demeurait engagé.

«Je suis tellement triste»

De son côté, John, qui vit dans la même allée, a raconté avoir frôlé la mort, il y a une dizaine d’années, en voulant fuir un incendie similaire: «Dans cet escalier, avec toute la fumée, on se retrouve piégé», a-t-il relaté, pointant l’interstice d’à peine 2 cm entre le mur et les marches qui, selon lui, permet à la fumée de monter depuis le sous-sol: «Il faut absolument qu'on bouche ce trou.»

«Je ne me sens plus en confiance»

Maman de trois enfants, Khady loge au 6e étage. Sa fille aînée, qui paniquait, a dû être évacuée par les pompiers par la fenêtre. «C’est la deuxième fois que cela lui arrive, après un autre incendie, a raconté la maman qui vit là depuis 18 ans. Je ne me sens plus du tout en confiance ici. C’est un quartier que j’adore, mais là, je voudrais partir.»

«Le Lignon est une grande famille»



Jeudi après-midi, le conseiller administratif verniolan Martin Staub n’a pas souhaité s’exprimer immédiatement sur la problématique générale des incendies au Lignon, estimant que le faire serait déplacé. «Il y a un temps pour la politique, et il y a un temps pour l’émotion. Là, on est dans l’émotion, il y a un drame, peut-être le plus grand que l’on puisse connaître. On est dans un temps d’accompagnement de la famille et des habitants, qu’il s’agit de soutenir notamment avec une présence accrue sur le terrain. Le Lignon est une grande famille.» Il n’évacue pas la thématique de fond, «car il n’existe pas de question qui ne mérite pas d’être posée», mais il y répondra «dans un second temps seulement».