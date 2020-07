France

Ado écroué pour avoir tranché la main d'un autre

Mi-juin, des rixes violentes avaient eu lieu en banlieue parisienne, mettant aux prises une cinquantaine de jeunes. L’un d’eux vient d’être inculpé, entre autres, de tentative de meurtre.

Un jeune de 17 ans ayant participé à des rixes entre quartiers en région parisienne a été inculpé et écroué, soupçonné d'avoir tranché la main d'un autre avec un couteau de boucher, a-t-on appris mercredi de source policière.

Les affrontements particulièrement violents qui s'étaient déroulés sur fond de vol de scooter, avaient eu lieu les 11 et 14 juin entre une cinquantaine de jeunes de Sartrouville et Houilles, deux villes voisines au nord-ouest de Paris, selon la même source. Les jeunes s'étaient affrontés à coups de mortiers d'artifice, barres de fer, battes de baseball et béquilles.