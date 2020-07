Fribourg

Ado harcelée: «J’ai constamment peur qu’il soit là à m’attendre»

Un jeune Afghan a été jugé mercredi pour ses nombreuses infractions, mais en particulier pour ce qu’il a fait subir à deux femmes.

Quand le juge lui a posé des questions en lien avec une amende d’ordre pour avoir consommé du cannabis, l’accusé s’est plaint qu’«ici, il faut payer pour tout». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait violé à quatre reprises une interdiction de se rendre au centre-ville de Fribourg, il a répondu qu’il voulait acheter du yogourt et qu’il ne savait pas qu’on pouvait en trouver ailleurs. Vu son attitude, le juge, agacé, a fini par dire: «Vous ne seriez pas en train de me prendre pour un imbécile?» Réponse: «Je ne sais pas.»

Il l’a frappée, menacée et insultée

Cela dit, c’est surtout c’est ce qu’il a fait subir à son ex-copine, une adolescente aujourd’hui âgée de 17 ans, qui lui a valu de se retrouver devant un juge. Il l’a suivie au CO (cycle d’orientation), il s’est introduit à l’École de culture générale, et fait un scandale derrière la porte de son logement. De plus, il l’a frappée, menacée et insultée. «J’ai constamment peur. Je me retourne sans cesse dans la rue, je prends d’autres bus, et je sors de l’ascenseur à d’autres étages, de crainte qu’il soit là à m’attendre», décrit la jeune femme, qui est suivie par un psychiatre. Pour sa part, le jeune homme a expliqué: «Je voulais juste lui faire du bien.» Si les faits pour lesquels sa victime a porté plainte se sont produits en début d’année, son avocat a souligné, durant sa plaidoirie, qu’elle avait subi ces différentes formes de harcèlement durant trois ans.