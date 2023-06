Vaud: Ado maltraitée car sa famille n’aimait pas son copain

L’adolescente subissait des sévices physiques et psychologiques (photo prétexte).

Lundi, la justice a enfin rendu son verdict, plus de cinq ans après le début de l’instruction. Des parents vaudois, d’origine kosovare, ont ainsi écopé de 10 mois de prison avec sursis pour avoir maltraité leur fille pendant près de deux ans, des faits poursuivis d’office. Le grand frère, qui a participé aux sévices, a écopé pour sa part de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis.

Tout a commencé en 2016 lorsque la famille a découvert que l’adolescente entretenait une relation amoureuse avec un Serbe. Afin de la dissuader de sortir avec lui, la jeune fille, alors apprentie, a été insultée, frappée, menacée, suivie à ses cours et sur son lieu de travail, soumise à un contrôle extrême et même séquestrée. Ses parents l’ont aussi obligée à se rendre au Kosovo pour se fiancer à un autre homme et l’ont traînée de force, à plusieurs reprises, devant la porte d’un hôpital psychiatrique en la menaçant de l’enfermer si elle ne plaquait pas son copain.