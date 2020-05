Valais

Ado «mariée» contre son gré: aucune peine requise

Accusé d’actes sexuels sur mineure, un Syrien pourrait échapper à une sanction. Sa femme a nié tout mariage forcé.



La justice ne s’est pas pressée de traiter cette affaire. Ce n’est que lundi que l’accusé et la victime ont été entendus au Tribunal de Sion. Ils s’y sont présentés officiellement mariés depuis deux ans et parents de deux fillettes, nées en 2017 et 2018. La famille vit en harmonie dans les Grisons, où le mari a un emploi, a traduit l’interprète. Les faits ont été reconnus, excepté les dates des rapports sexuels, et l’épouse a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un mariage forcé: ses propos, lors de l’enquête, auraient été mal compris.