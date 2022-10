Le conducteur risque 4 ans de prison pour l'ado percuté à Veigy

France voisine : Ado percuté à Veigy: le conducteur risque 4 ans de prison

Des peines de quatre ans et un an de prison ferme. C’est ce qu’a réclamé la procureure de la République au procès des responsables présumés du décès d’un adolescent de 15 ans, retrouvé inconscient dans un fossé à Veigy-Foncenex (F), le 26 mars 2020. Le jeune homme, un junior d’Etoile Carouge, effectuait un footing près de chez lui lorsqu’il a été percuté par un véhicule qui avait pris la fuite. Il avait succombé à ses blessures le 31 mars, aux HUG.

Lors de l’audience qui s’est tenue mardi au tribunal de Thonon, deux des trois occupants du véhicule ont comparu, comme le rapporte « Le Messager »: le conducteur, un homme âgé de 51 ans, et sa compagne. Cette dernière et son fils, âgés respectivement de 49 ans et 16 ans au moment des faits, avaient été interpellés quelques jours après. Dans un premier temps, l’ado avait été soupçonné d’avoir été volant, ce qui s’est révélé ne pas être le cas. Recherché pendant plusieurs mois, son beau-père s’était finalement rendu à la gendarmerie en septembre 2020.



Ce dernier est jugé pour homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à mineur en danger. Il encourt quatre de prison ferme et un an de sursis. Sa compagne, elle, risque deux ans de prison, dont un an ferme, pour non-assistance à mineur en danger. Le verdict sera rendu le 15 novembre. Quant à l’adolescent présent dans la voiture, il a été condamné en juin dernier à un an de prison avec sursis pour le même motif que sa mère.